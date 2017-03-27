Пропавший Антон Кислый уже 4 месяц находится в Федеральном розыске (ФОТО)

Четырёхмесячные поиски ощутимых результатов не дали. Участвующие в розыске добровольцы заметили среди подписок на страничке в соцсетях большое количество групп разных городов. В связи с чем активистами было принято решение о расширении круга поисков исходя из перечня интересовавших Антона городов.



25 ноября 2016 года Антон посетил занятия Ярославского градостроительного колледжа и должен был вернуться домой в Тутаев ЯО.

Это был последний день второй сессии в этом учебном году. Накануне вечером он вдруг сказал, что ему нужно 2000 на курсовик, хотя раньше речи о нём не было, да и сессия закончилась. Когда уходил, во сколько вернётся, не спрашивала - Антону не нравился такой контроль. Вечером планировали отметить окончание сессии, -- рассказала мама Антона.

В 14:00 мама разговаривала с сыном, тот сказал, что ещё находится на занятиях и перезвонит, когда они закончатся. Это оказалось неправдой, так как с занятий он вышел в 12 часов. Фоном разговора был оживлённый шум и гул голосов.





В 17:39 Антон перезвонил сам, фоном была полная тишина. Разговаривали меньше полутора минут и говорил он оживлённо, почти скороговоркой. Я ответила, что ничего не поняла, приедешь и все нам объяснишь. Антон согласился, что да, связь плохая, и он перезвонит через полчаса. Для меня связь была нормальная. Но я согласилась и спросила, когда вообще собираешься вернуться домой? Сын ответил, что через 1,5-2 часа. Настроение было явно хорошее, -- рассказала в группе поиска его мать.

Однако обещанного звонка мать не дождалась и позвонила сыну. Все номера были недоступны. Мама пропавшего написала заявления в полицию о розыске. С тех пор она много звонила, были подключены различные поисковые службы и группы, но полезной в поисках информации пока не поступало.





Основной особой приметой Антона можно считать высокий рост – 194 сантиметра. Волосы русые, нос с горбинкой, может быть борода рыжеватого цвета. 24 года, но выглядит на 28-30 лет.





Был одет в тёмно-зелёную удлинённую куртку, серую кофту на молнии, синие узкие джинсы, коричневые ботинки, белая шапка с чёрным рисунком и чёрной бомбошкой. При себе был серый рюкзак и красные большие наушники.





Если Вы обладаете какой-либо информацией об этом человек, просьба сообщить в полицию, или на бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт» +7 (800) 700-54-52 или маме Антона +7 (902) 220-65-21. Более полную информацию можно получить в группе поиска.



