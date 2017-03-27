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Новости Нижнего Тагила

Руководитель движения воркаута в Нижнем Тагиле представил город на молодежном форуме «РОСТ» в Курганской области (ФОТО)

27 марта 2017, 15:00Добавить новость
Курганская область,молодежь,форум,здоровье,образование,студенты,школьники
Тагильчанин Рустем Хайруллин представил Свердловскую область на первом молодежном фестивале «РОСТ», проходившем в Курганской области. 25-26 марта впервые в селе Сафакулево Курганской области прошел двухдневный образовательный форум для молодежи «РОСТ». В мероприятии приняли участие более 100 человек. Среди спикеров был руководитель и основатель движения воркаута в Нижнем Тагиле Рустем Хайрулин. 

Во время проведения фестиваля он работал на площадке «Здоровый образ жизни». Общественный деятель из Нижнего Тагила рассказывал молодежи о правильном сбалансированном питании, организации домашних тренировок, а также провел тренировку с весом собственного тела и мастер-класс, продемонстрировав силовые упражнения для самостоятельных занятий. 

Кроме этой, были организованы площадки по темам: «Творчество», «Молодежные и детские общественные объединения», «Медиасфера». Спикеры из УрФО и Татарстана рассказывали о важных моментах в данных направлениях. 

Рустем Хайрулин рассказал, что был приятно удивлен активностью и заинтересованностью участников форума. Также он успел посетить и часть других площадок. Рустем считает, что подобные мероприятия необходимы для развития интеллектуального, творческого и духовного потенциалов молодежи, об этом сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».

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