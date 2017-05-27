10-летнего школьника из Екатеринбурга с диагнозом ДЦП не пригласили на последний звонок (ФОТО)

Общественники уральской столицы возмущены инцидентом, произошедшим в одной из школ города. Ребенка с тяжелой формой ДЦП, который обучается на дому, «забыли» позвать на последний звонок.

В очередной раз 10-летнего Никиту не позвали на праздник. На этот раз это был последний звонок. Ранее мальчика с диагнозом ДЦП не приглашали и на праздник, посвященный Дню Победы, и на совместное фотографирование с одноклассниками.





Как объяснила классный руководитель, она просто забыла пригласить ученика, который находится на домашнем обучении. Руководство школы уже принесло извинение ребенку-инвалиду и его родителям, пообещав, что подобное больше не повторится.





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В ситуацию вмешались депутаты. Прокуратура начала свою проверку по данному инциденту. Отправлен запрос в министерство образования.





Уральский родительский комитет написал обращения в адрес управления образования г. Екатеринбурга, Уполномоченному по правам ребенка Свердловской области и прокуратуру, сообщает ИА Regnum.