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Новости Нижнего Тагила

Многодетная тагильчанка предложила предоставлять ГАЗели семьям с большим количеством детей в качестве соцподдержки (ФОТО)

27 мая 2017, 16:15Добавить новость
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Многодетная мама из Нижнего Тагила обратилась с предложениями о премировании семей, имеющих семь и более детей. 

Светлана Богова имеет 10 детей: пять своих и пятерых – от брака с первым мужем. Женщина награждена знаком отличия «Материнская доблесть» III степени. Многодетная мать обратилась к министру социальной политики Свердловской области Андрею Злоказову с несколькими проектами господдержки семьям, имеющим много детей. 

Она предложила приравнять воспитание большого количества детей в семье к трудоустройству, выделить каждой многодетной семье ГАЗель для перевозки, оказывать помощь в благоустройстве домов.

По данным предложениям министерство соцполитики приняло решение рассмотреть их более детально и обсудить инициативы на общественных форумах.

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Фото: «Областная газета»

Своими предложениями Светлана хочет обратить внимание государства на вклад родителей, влияющих на демографию в стране и поднять имидж многодетных семей, об этом сообщает «Областная газета»

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