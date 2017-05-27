Многодетная тагильчанка предложила предоставлять ГАЗели семьям с большим количеством детей в качестве соцподдержки (ФОТО)

Многодетная мама из Нижнего Тагила обратилась с предложениями о премировании семей, имеющих семь и более детей.

Светлана Богова имеет 10 детей: пять своих и пятерых – от брака с первым мужем. Женщина награждена знаком отличия «Материнская доблесть» III степени. Многодетная мать обратилась к министру социальной политики Свердловской области Андрею Злоказову с несколькими проектами господдержки семьям, имеющим много детей.





Она предложила приравнять воспитание большого количества детей в семье к трудоустройству, выделить каждой многодетной семье ГАЗель для перевозки, оказывать помощь в благоустройстве домов.





По данным предложениям министерство соцполитики приняло решение рассмотреть их более детально и обсудить инициативы на общественных форумах.





Фото: «Областная газета»





Своими предложениями Светлана хочет обратить внимание государства на вклад родителей, влияющих на демографию в стране и поднять имидж многодетных семей, об этом сообщает «Областная газета».