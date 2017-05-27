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Новости Нижнего Тагила

Многодетной семье из Полевского выделили землю под строительство дома под высоковольтной линией электропередач

27 мая 2017, 09:05Добавить новость
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По сообщению СМИ, в Полевском городском округе началась доследственная проверка по факту предоставления многодетной семье земельного участка в нарушение закона. Через выделенный участок земли проходит высоковольтная линия электропередач.

Три года назад многодетной семье Лушенковых из Полевского ГО была выделена земля, предназначенная для строительства жилого дома. При предоставлении данного участка был нарушен закон: не учтено, что в этом месте проходит линия электропередач.

 

26 мая 2017 года сюжет об этом показали на одном из федеральных каналов. Семья построила на этом месте дом и иные постройки. Чиновники пообещали, что данная высоковольтная линия будет перенесена на другое место. Обещание осталось неисполненным: никаких договоров о переносе ЛЭП с администрацией заключено не было.

После показа сюжета о сложившейся ситуации следственный комитет начал проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям или бездействию соответствующих должностных лиц в части исполнения закона при предоставлении земельного участка под строительство жилых помещений.

Сотрудники правоохранительных органов проведут опросы членов данной многодетной семьи, а также ответственных должностных лиц. Также во время проведения доследственной проверки будет изучена соответствующая документация, сообщает СУ СК Свердловской области. 

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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 27.05.2017 22:25:45 #
Вроде нельзя же так..
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