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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские студентки медицинского колледжа живут в худших условиях по сравнению с заключенными (ФОТО)

27 мая 2017, 13:45Добавить новость
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Студенты-медики Нижнетагильского медицинского колледжа мерзнут в своих общежитиях. Тем временем, условия проживания заключенных с каждым годом становятся все лучше. Об этом рассказало РИА URA.RU.

Будущие медсестры, которые учатся в нижнетагильском профессиональном колледже, постоянно жалуются на холод в комнатах, где они проживают. Такое положение нарушает соответствующие нормы проживания, установленные законом в РФ.

Право на комфортное проживание имеют, конечно, все. Вот, например, заключенные ИК №2 в Екатеринбурге живут действительно в комфортных условиях. У них действительно тепло, потому что исправно работает центральное отопление. И не только это соответствует нормам содержания осужденных, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы.

В колонии имеются: тренажерный зал, «живой уголок» с енотами, крокодилом и попугаями. Есть комфортная кухня, где заключенные могут готовить, вполне уютные спальни, где есть все необходимое.

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Как сообщает ГУФСИН, во многих колониях Свердловской области имеются бани, душ, приспособленные бытовые помещения, комнаты психологической разгрузки, кружки по интересам, студии кабельного телевидения и прочее. Они даже могут получать образование, находясь в колонии, даже высшее. Как утверждают в пресс-службе ведомства, осужденные не мерзнут в колониях.

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А вот студентки медколледжа рассказывают о том, что в комнатах бывает так холодно, что «зуб на зуб не попадает». А обогревателями пользоваться не разрешается в соответствии с правилами техники безопасности.

Также будущие медсестры рассказали, что на стенах в общежитии имеется грибок. А при въезде в комнату им пришлось столкнуться с большим количеством мусора, который им пришлось выносить из комнаты самим. Девушки возмущаются: как коменданты принимают комнаты у выезжающих студентов? Ситуацию в администрации колледжа не прокомментировали. 

 

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Фото: URA.RU

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Комментарии (2)
Hisime 27.05.2017 16:45:12 #
Так у на самом деле государство почему то о преступниках больше заботится, чем о нормальных гражданах. И это не только бытовых условий касается. Все законы чаще всего на стороне преступников
Эдуард Рыбаков 27.05.2017 22:23:25 #
Это где так заключённые живут?   Я и смотрю на лицах осуждённых радость..
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