Нижнетагильские студентки медицинского колледжа живут в худших условиях по сравнению с заключенными (ФОТО)

Студенты-медики Нижнетагильского медицинского колледжа мерзнут в своих общежитиях. Тем временем, условия проживания заключенных с каждым годом становятся все лучше. Об этом рассказало РИА

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Будущие медсестры, которые учатся в нижнетагильском профессиональном колледже, постоянно жалуются на холод в комнатах, где они проживают. Такое положение нарушает соответствующие нормы проживания, установленные законом в РФ.





Право на комфортное проживание имеют, конечно, все. Вот, например, заключенные ИК №2 в Екатеринбурге живут действительно в комфортных условиях. У них действительно тепло, потому что исправно работает центральное отопление. И не только это соответствует нормам содержания осужденных, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы.





В колонии имеются: тренажерный зал, «живой уголок» с енотами, крокодилом и попугаями. Есть комфортная кухня, где заключенные могут готовить, вполне уютные спальни, где есть все необходимое.





Как сообщает ГУФСИН, во многих колониях Свердловской области имеются бани, душ, приспособленные бытовые помещения, комнаты психологической разгрузки, кружки по интересам, студии кабельного телевидения и прочее. Они даже могут получать образование, находясь в колонии, даже высшее. Как утверждают в пресс-службе ведомства, осужденные не мерзнут в колониях.





А вот студентки медколледжа рассказывают о том, что в комнатах бывает так холодно, что «зуб на зуб не попадает». А обогревателями пользоваться не разрешается в соответствии с правилами техники безопасности.





Также будущие медсестры рассказали, что на стенах в общежитии имеется грибок. А при въезде в комнату им пришлось столкнуться с большим количеством мусора, который им пришлось выносить из комнаты самим. Девушки возмущаются: как коменданты принимают комнаты у выезжающих студентов? Ситуацию в администрации колледжа не прокомментировали.

Фото: URA.RU