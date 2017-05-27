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Новости Нижнего Тагила

Первое совместное патрулирование с привлечением слушателей центра профподготовки МВД прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 мая 2017, 19:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле впервые к патрулированию нарядов сотрудников полиции по охране общественного порядка подключили слушателей центра профессиональной подготовки МВД. В ней обучаются начинающие полицейские со всего Среднего Урала.

В Нижнем Тагиле совместное патрулирование практикуется уже давно и успешно. В Дзержинском районе в нем активно участвует народная дружина из числа сотрудников УБТ Уралвагонзавода. Есть дружинники и в Ленинском районе, которые стали принимать участие в патрулировании с 2016 года.

Совместное патрулирование с участием слушателей центра профподготовки МВД Нижнего Тагила прошло на территории отделов полиции №18 и №19 25 мая с 18 до 21 часа.

Во время рейдов новички получили опыт общения с гражданами и научились оформлению документов. За время патрулирования было составлено 12 протоколов. Пять из них – в связи с распитием спиртных напитков в общественном месте, три – за появление в нетрезвом виде, четыре – за нарушение ПДД. Уличных преступлений во время патрулирования замечено не было.

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Такие совместные дежурства планируется сделать еженедельными, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила. 

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

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