Новое ограждение защитит воспитанников выйского детского сада от автохамов Нижнего Тагила, подъезжающих вплотную к калитке (ФОТО)

К сожалению, в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего не только культура вождения, но и культура парковки. Во время дворовой встречи с советником Сергея Носова Вячеславом Малых родители воспитанников детского сада №205 пожаловались на расположившуюся у детского сада парковку.

Безусловно парковка нужна, мы сами забираем детей на машинах, но тут и ездят, как хотят, и паркуются, как хотят, несколько раз тут останавливались грузовики. Они передним бампером упирались чуть ли не в забор детского сада. Такие «заезды» не только портят газон, но и создают угрозу для детей, -- поделилась одна из присутствовавших на собрании женщин.

Фото: Google. Maps, июль 2012 г.



Предысторию проблемы журналистам TagilCity.ru рассказала директор детского сада, около которого располагалась проблемная парковка:

Раннее на этом участке, к которому вплотную примыкают прогулочные площадки детей, был газон. В целях экологической безопасности и здоровьесбережения наших воспитанников мы осуществляли его выкос, чтобы беречь здоровье детей, страдающих от аллергии. Потом там произошёл порыв теплотрассы. После него благоустройство так и не было восстановлено, но парковка значительно расширилась за счёт бывшей территории газона. В нескольких метрах от детской площадки автомобили дымили выхломными газами, усложняли покос травы на газоне, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор МАДОУ «Маячок» Надежда Давыдова.



Эти аргументы были приняты во внимание советником мэра Вячеславом Малых. Реальные меры не заставили себя ждать. Скоро были установлены ограждения по периметру детского сада.

Дети - будущее Нижнего Тагила. Окружать их должна не только безопасность, но и комфорт. Будем надеяться, что эти ограждения отвоюют для детей часть зелёного газона и автомобили более не будут доставлять неудобств ни родителям, ни маленьким тагильчанам, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Вячеслав Малых.



После проведения работ по благоустройству территория детского сада и территория парковки разграничены надёжной конструкцией ограждений.

Фото: 26 июля, 2017 г.