Ветеранам труда вручат медали на областном форуме в Нижнем Тагиле

Форум, посвященный истории социальных служб области, пройдет в Нижнем Тагиле.

В Горно-металлургическом колледже пройдет форум, посвященный истории развития социальных служб Свердловской области. Мероприятие назначено на 2 августа. Предполагается, что на встрече будут присутствовать Глава города Сергей Носов и министр социальной политики по региону Андрей Злоказов. Также ожидаются руководители профильных учреждений и представители социальных служб по всей области.

Программа форума будет интересна большому кругу слушателей. Участникам предлагается посмотреть выступление начальника управления архивами Свердловской области Александра Капустина, который расскажет об истории социальных служб. Затем пройдет выставка материалов из архива, участие в мастер-классах по прикладному творчеству и выступления ярких коллективов области. Также для участников будут проведены экскурсии по нижнетагильским музеям.

По информации от пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, в конце мероприятия будут вручены медали ветеранам труда Свердловской области и отличительные знаки «Совет да Любовь» семейным парам, которые прожили вместе более 50 лет.