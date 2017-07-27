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Новости Нижнего Тагила

Реклама сайта по продаже наркотиков заполонила улицы Екатеринбурга и Тюмени (ФОТО)

27 июля 2017, 18:35Добавить новость
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Адрес сайта, на котором можно купить наркотические вещества, появился на стенах домов Екатеринбурга и Тюмени. Но с первого взгляда понять, что именно продаётся по указанному интернет-адресу, не удастся.

Реклама сайта по продаже наркотиков заполонила стены домов и заборы на улицах Екатеринбурга и Тюмени. Но после перехода по указанному адресу понять сразу, что посетителям предлагают наркотические средства нельзя. Главная страница сайта замаскирована под интернет-магазин швейцарских часов.

Обычные посетители сразу закрывают страницу, так как дешевизна товара на лицо. Тем, кто точно знает, что именно необходимо от сайта, предлагают выбрать город: Екатеринбург или Тюмень. После города необходимо выбрать район и просмотреть, какие закладки наркотических средств там имеются.

Кроме предлагаемого ассортимента, посетителям предлагают проверить статус заказа и занять вакантные должности графитчиков. Это те люди, которые рисуют рекламу на заборах и стенах домов. В качестве оплаты владельцы сайта предлагают либо денежные средства, либо продукцию сайта, сообщает Ura.ru.

Интернет-адрес, по которому расположен сайт, на данный момент внесён в список запрещённых ресурсов. Но попасть на него можно при помощи специальных средств, позволяющих обходить блокировки интернет-провайдера.

 

город,Екатеринбург,наркотики,нарушение,Свердловская область,дома,реклама,сайт,наркотические вещества

Фото: Ura.ru

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