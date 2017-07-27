Реклама сайта по продаже наркотиков заполонила улицы Екатеринбурга и Тюмени (ФОТО)

Реклама сайта по продаже наркотиков заполонила стены домов и заборы на улицах Екатеринбурга и Тюмени. Но после перехода по указанному адресу понять сразу, что посетителям предлагают наркотические средства нельзя. Главная страница сайта замаскирована под интернет-магазин швейцарских часов.



Обычные посетители сразу закрывают страницу, так как дешевизна товара на лицо. Тем, кто точно знает, что именно необходимо от сайта, предлагают выбрать город: Екатеринбург или Тюмень. После города необходимо выбрать район и просмотреть, какие закладки наркотических средств там имеются.



Кроме предлагаемого ассортимента, посетителям предлагают проверить статус заказа и занять вакантные должности графитчиков. Это те люди, которые рисуют рекламу на заборах и стенах домов. В качестве оплаты владельцы сайта предлагают либо денежные средства, либо продукцию сайта, сообщает Ura.ru.



Интернет-адрес, по которому расположен сайт, на данный момент внесён в список запрещённых ресурсов. Но попасть на него можно при помощи специальных средств, позволяющих обходить блокировки интернет-провайдера.

Фото: Ura.ru