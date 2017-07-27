| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Россияне смогут голосовать за объекты благоустройства своего региона в ГИС ЖКХ

27 июля 2017, 07:30Добавить новость
жкх,интернет,Нижний Тагил,Россия,сайт,Свердловская область,благоустройство,голосование,программа
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ накануне запустило специальный раздел под названием «Формирование городской среды» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь россияне могут сами выбирать объекты, которые войдут в программу по благоустройству на следующие четыре года.

Каждый субъект Российской Федерации выносит на голосование ряд объектов, которые требуют благоустройства, и варианты работ по ним. Отдавать голоса необходимо будет в отведенное для голосования время.

Известно, что в разделе представлены 1543 органа МСУ, и сегодня их обязательства по участию в программе выполнены на 70%. Что касается Свердловской области, то в регионе в системе участвуют 33 муниципалитета: среди них выполнено обязательств на 36% и отмечена задержка сроков на 56%.

В течение 2017 года на сайте у каждого посетителя в личном кабинете будут появляться объекты, доступные для голосования. Это может быть посадка деревьев, установка фонтана, реконструкция набережной, благоустройство сквера и многие другие варианты наведения порядка.

На регулярной основе на сайте будут появляться фотоотчеты о проведении работ. А пользователи при обнаружении проблем смогут жаловаться прямо на сайте, передаёт пресс-служба Минсвязи.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Собственникам домов в Нижнем Тагиле предложено выбрать варианты благоустройства дворов
22 мая, 12:45
4 0
Скидка 30% за услуги ГИБДД доступна автомобилистам Нижнего Тагила на сайте госуслуг (ФОТО)
7 июля, 13:45
0 0
Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области
19 июня, 23:00
18 11

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 24
Подписаться на новости