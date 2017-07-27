Россияне смогут голосовать за объекты благоустройства своего региона в ГИС ЖКХ

Каждый субъект Российской Федерации выносит на голосование ряд объектов, которые требуют благоустройства, и варианты работ по ним. Отдавать голоса необходимо будет в отведенное для голосования время.
Известно, что в разделе представлены 1543 органа МСУ, и сегодня их обязательства по участию в программе выполнены на 70%. Что касается Свердловской области, то в регионе в системе участвуют 33 муниципалитета: среди них выполнено обязательств на 36% и отмечена задержка сроков на 56%.
В течение 2017 года на сайте у каждого посетителя в личном кабинете будут появляться объекты, доступные для голосования. Это может быть посадка деревьев, установка фонтана, реконструкция набережной, благоустройство сквера и многие другие варианты наведения порядка.
На регулярной основе на сайте будут появляться фотоотчеты о проведении работ. А пользователи при обнаружении проблем смогут жаловаться прямо на сайте, передаёт пресс-служба Минсвязи.
Россияне смогут голосовать за объекты благоустройства своего региона в ГИС ЖКХ27 июля 2017, 07:30Добавить новость
Каждый субъект Российской Федерации выносит на голосование ряд объектов, которые требуют благоустройства, и варианты работ по ним. Отдавать голоса необходимо будет в отведенное для голосования время.
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