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Новости Нижнего Тагила

Уличное освещение в Нижнем Тагиле не отключается круглосуточно: зачем фонарный свет днём? (ФОТО)

27 июля 2017, 17:45Добавить новость
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Уличное освещение в Нижнем Тагиле работает и в дневное время. Фонари вдоль проспекта Ленина горят не только ночью, но и днем.

Проспект Ленина освещался 27 июля рано утром, в 10 часов утра фонари еще горели. С 12 до 14 часов дня на проспекте, со слов жителей города, все еще было освещение.

Проезжал здесь утром, потом днем в районе 12, фонари горели. Интересно, за чей счет такая роскошь? Из какого бюджета будет производиться оплата? --   поинтересовался тагильчанин Александр.

 

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В Единой диспетчерской справочной службе Нижнего Тагила подтвердили информацию о горящих днем фонарях. То же самое повторили и в диспетчерской по уличному освещению.

На проспекте Ленина ведутся ремонтные работы на линии уличного освещения по четной и нечетной сторонам улицы. Работы проводит ООО «Швабе-Урал», эта организация занимается уличным освещением в городе. Работы ведутся за счет средств городского бюджета, -- проинформировала редакцию TagilCity.ru диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы.

 

В ООО «Швабе-Урал» пояснили, что после прошедшего в Нижнем Тагиле 3 июня урагана, требовался ремонт отдельных повреждений на проспекте Ленина.

По проспекту Ленина идет устранение повреждений на фонарных столбах после урагана, меняются разбитые светильники и другие детали. Работы проводит подрядная организация, которая отвечает за эксплуатацию уличного освещения в Нижнем Тагиле, -- дал разъяснение сотрудник ООО «Швабе-Урал».

 

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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