Уличное освещение в Нижнем Тагиле не отключается круглосуточно: зачем фонарный свет днём? (ФОТО)

Уличное освещение в Нижнем Тагиле работает и в дневное время. Фонари вдоль проспекта Ленина горят не только ночью, но и днем.

Проспект Ленина освещался 27 июля рано утром, в 10 часов утра фонари еще горели. С 12 до 14 часов дня на проспекте, со слов жителей города, все еще было освещение.





Проезжал здесь утром, потом днем в районе 12, фонари горели. Интересно, за чей счет такая роскошь? Из какого бюджета будет производиться оплата? -- поинтересовался тагильчанин Александр.

В Единой диспетчерской справочной службе Нижнего Тагила подтвердили информацию о горящих днем фонарях. То же самое повторили и в диспетчерской по уличному освещению.





На проспекте Ленина ведутся ремонтные работы на линии уличного освещения по четной и нечетной сторонам улицы. Работы проводит ООО «Швабе-Урал», эта организация занимается уличным освещением в городе. Работы ведутся за счет средств городского бюджета, -- проинформировала редакцию TagilCity.ru диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы.

В ООО «Швабе-Урал» пояснили, что после прошедшего в Нижнем Тагиле 3 июня урагана, требовался ремонт отдельных повреждений на проспекте Ленина.



