Житель Краснотурьинска выплатит ребёнку штраф в 50 000 рублей за сломанный палец

В январе 2016 года житель Краснотурьинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою сожительницу. Женщина попыталась убежать, взяв на руки своего сына. Один из ударов пришёлся по руке мальчика, в результате чего детский палец оказался сломан.



За совершённое преступление суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено покидать городской округ, менять место работы и проживания без разрешения надзорных органов. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщает Наша газета.