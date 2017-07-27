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Новости Нижнего Тагила

Житель Краснотурьинска выплатит ребёнку штраф в 50 000 рублей за сломанный палец

27 июля 2017, 19:35Добавить новость
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35-летний житель Краснотурьинска получил 1 год и 6 месяцев ограничения свободы за то, что сломал сыну сожительницы палец. Также мужчина заплатит за причинённый вред штраф в размере 50 000 рублей.

В январе 2016 года житель Краснотурьинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою сожительницу. Женщина попыталась убежать, взяв на руки своего сына. Один из ударов пришёлся по руке мальчика, в результате чего детский палец оказался сломан.

За совершённое преступление суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено покидать городской округ, менять место работы и проживания без разрешения надзорных органов. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщает Наша газета.

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