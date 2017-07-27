Житель села Петрокаменское под Нижним Тагилом пытался снести дом соседки на тракторе: снесён забор, испорчены грядки, женщина на лечении (ФОТО)

Жители отмечают, что ладить с ним всегда затруднительно, его скорей боятся, а сам он ни с чьим мнением не считается.

Неладное его соседка заметила из окна. К этому времени он уже успел переломать насаждения перед домом и повалить забор.

Он был трезвый, уж не знаю с чего это он, -- говорит соседка.



Ещё немного и дом был бы легко разрушен этим трактором.



В ГИБДД житель сказал, что ремонтировал заведённый трактор и тот поехал.

3 мая в 11:05 мужчина 1955 года рождения на тракторе марки «МТЗ» допустил наезд на препятствие. Это поизошло на улице Комсомольская в селе Петрокаменское, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.



Хозяйка дома со страхом наблюдала всё это из окна, опасаясь, что он снесёт и дом. От пережитого она заболела и до сих пор проходит курс лечения. Подавать или нет на обидчика в суд, она пока не решила, но материальный и моральный ущерб он возместить доложен, считает потерпевшая.

Последствия ДТП с участием дома и трактора.