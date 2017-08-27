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Новости Нижнего Тагила

Поклонник БАД из Североуральска заплатил мошенникам 441 000 рублей

27 августа 2017, 19:25Добавить новость
деньги,кража,медицина,мошенничество,нарушение,проверка,происшествие,Свердловская область,бады
Житель Североуральска хотел получить компенсацию в размере 580 000 рублей, но вместо этого потерял деньги.

Мошенники из Североуральска выманили у поклонника БАД обманным путем 441 000 рублей. Мужчина неоднократно покупал через интернет биологически активные добавки, оплачивал их и получал на дом.

10 августа на его телефон позвонили неизвестные, представившись сотрудниками прокуратуры. Они объяснили, что фирма-поставщик БАД ликвидирована за незаконную деятельность. Ему начислили компенсацию в размере 580 000 рублей, однако для того, чтобы разрешить доступ к карте, мужчина должен перевести на неизвестный счет 35 000 рублей.

 

На следующий день мошенники выманили у пострадавшего еще 116 000 рублей на открытие страхового счета. Позже неизвестные заявили, что компенсация была начислена ошибочно, но предложили свою помощь в ее сохранении. Для того, чтобы покрыть все расходы, мужчина был вынужден взять кредит в  банке. В общей сложности он отдал неизвестным 441 000 рублей.

Сейчас полиция разыскивает преступников, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

 

 
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