Поклонник БАД из Североуральска заплатил мошенникам 441 000 рублей

Мошенники из Североуральска выманили у поклонника БАД обманным путем 441 000 рублей. Мужчина неоднократно покупал через интернет биологически активные добавки, оплачивал их и получал на дом.





10 августа на его телефон позвонили неизвестные, представившись сотрудниками прокуратуры. Они объяснили, что фирма-поставщик БАД ликвидирована за незаконную деятельность. Ему начислили компенсацию в размере 580 000 рублей, однако для того, чтобы разрешить доступ к карте, мужчина должен перевести на неизвестный счет 35 000 рублей.

На следующий день мошенники выманили у пострадавшего еще 116 000 рублей на открытие страхового счета. Позже неизвестные заявили, что компенсация была начислена ошибочно, но предложили свою помощь в ее сохранении. Для того, чтобы покрыть все расходы, мужчина был вынужден взять кредит в банке. В общей сложности он отдал неизвестным 441 000 рублей.



Сейчас полиция разыскивает преступников, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает ГУ МВД по Свердловской области.