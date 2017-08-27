Арбалет использовали неизвестные для передачи сотовых телефонов заключенным ИК-3 в Краснотурьинске (ФОТО)

В субботу, 26 августа, сотрудники исправительной колонии строго режима №3 нашли свёрток, который был примотан скотчем к арбалетной стреле. Внутри свёртка обнаружен телефон, передаёт Накануне.ru.



Ранее возле исправительной колонии в Тавде задержали мужчину с арбалетом при попытке передать сотовый телефон.

Фото: Накануне.ru