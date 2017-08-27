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Новости Нижнего Тагила

Арбалет использовали неизвестные для передачи сотовых телефонов заключенным ИК-3 в Краснотурьинске (ФОТО)

27 августа 2017, 11:05Добавить новость
курьезы,Свердловская область,колония,Краснотурьинск,арбалет,телефон,тюрьма
Во время обхода внутренней территории ИК-3 Краснотурьинска был обнаружен свёрток с сотовым телефоном. Для доставки посылки на территорию колонии неизвестные отправители использовали арбалет.

В субботу, 26 августа, сотрудники исправительной колонии строго режима №3 нашли свёрток, который был примотан скотчем к арбалетной стреле. Внутри свёртка обнаружен телефон, передаёт Накануне.ru.

Ранее возле исправительной колонии в Тавде задержали мужчину с арбалетом при попытке передать сотовый телефон.


курьезы,Свердловская область,колония,Краснотурьинск,арбалет,телефон,тюрьма
Фото: Накануне.ru
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