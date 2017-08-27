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Новости Нижнего Тагила

Более ста юных свердловчан вступили в ряды «Юнармии» на форуме «Армия-2017» (ФОТО, ВИДЕО)

27 августа 2017, 14:50Добавить новость
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Мальчики и девочки со всей Свердловской области сдали нормы ГТО, оценили мощь российских танков и вступили в «Юнармию».

Под Екатеринбургом продолжается форум «Армия-2017». Гостями военного полигона уже стали 7 000 свердловчан. Они не только понаблюдали за мастерством уральских военных, но и поучаствовали в военной подготовке и сдаче норм ГТО.

Уральцам продемонстрировали военную технику и вооружение в действии. Гостям форума удалось оценить в динамике более 100 единиц модернизированной техники, которая поступает на вооружение российских войск.

Пятый день форума был посвящен юным военным. Более ста мальчиков и девочек вступили в «Юнармию» и позанимались в военных кружках. Маленькие участники форума забрались в танки, понаблюдали за военными вертолетами и попробовали пострелять из боевого оружия. Некоторые из них сдали нормы ГТО и получили сертификаты, пишет Е1.RU.

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Фото: Е1.RU

Видео: Е1.RU
 
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