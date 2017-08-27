Более ста юных свердловчан вступили в ряды «Юнармии» на форуме «Армия-2017» (ФОТО, ВИДЕО)

Под Екатеринбургом продолжается форум «Армия-2017». Гостями военного полигона уже стали 7 000 свердловчан. Они не только понаблюдали за мастерством уральских военных, но и поучаствовали в военной подготовке и сдаче норм ГТО.





Уральцам продемонстрировали военную технику и вооружение в действии. Гостям форума удалось оценить в динамике более 100 единиц модернизированной техники, которая поступает на вооружение российских войск.





Пятый день форума был посвящен юным военным. Более ста мальчиков и девочек вступили в «Юнармию» и позанимались в военных кружках. Маленькие участники форума забрались в танки, понаблюдали за военными вертолетами и попробовали пострелять из боевого оружия. Некоторые из них сдали нормы ГТО и получили сертификаты, пишет Е1.RU.





Фото: Е1.RU





Видео: Е1.RU