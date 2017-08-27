| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Преступники захватили самолет в ивдельском аэропорту на учениях ГУФСИН, полиции и спецназа (ФОТО)

27 августа 2017, 14:55Добавить новость
В Ивделе прошли учения, на которых полицейские, сотрудники ГИБДД и МЧС совместными усилиями обезвредили группу преступников.

26 августа в Ивделе были проведены учения, в ходе которых отрабатывались навыки взаимодействия между полицейскими, рабочими исправительных учреждений, сотрудниками ГУФСИН и отрядом спецназа «Россы». Были привлечены также пожарные службы и машины скорой помощи.

Для учений разработали легенду, по которой преступники сбежали с заложником из исправительного учреждения на грузовом автомобиле. Они пробрались на территорию ивдельского аэропорта. Захватив самолет, преступники требовали полный бак горючего и запас провизии на 3 дня.


В ходе учения полицейские проводили с ними переговоры, направленные на снижение негативных последствий. После того, как захватчики потеряли бдительность, за работу принялся отряд спецназа. Для нейтрализации преступников были использованы свето-шумовые гранаты и выстрелы в воздух.

Благодаря отлаженным действиям команды заложника освободили, автомобиль изъяли, а преступники были захвачены, пишет ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области


© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 73
Подписаться на новости