Преступники захватили самолет в ивдельском аэропорту на учениях ГУФСИН, полиции и спецназа (ФОТО)

26 августа в Ивделе были проведены учения, в ходе которых отрабатывались навыки взаимодействия между полицейскими, рабочими исправительных учреждений, сотрудниками ГУФСИН и отрядом спецназа «Россы». Были привлечены также пожарные службы и машины скорой помощи.





Для учений разработали легенду, по которой преступники сбежали с заложником из исправительного учреждения на грузовом автомобиле. Они пробрались на территорию ивдельского аэропорта. Захватив самолет, преступники требовали полный бак горючего и запас провизии на 3 дня.







В ходе учения полицейские проводили с ними переговоры, направленные на снижение негативных последствий. После того, как захватчики потеряли бдительность, за работу принялся отряд спецназа. Для нейтрализации преступников были использованы свето-шумовые гранаты и выстрелы в воздух.



Благодаря отлаженным действиям команды заложника освободили, автомобиль изъяли, а преступники были захвачены, пишет ГУФСИН по Свердловской области.





Фото: ГУФСИН по Свердловской области





