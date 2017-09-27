| регистрация
Новости Нижнего Тагила

7 килограммов наркотиков уничтожены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 сентября 2017, 18:00Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,наркотики,уничтожение

Нижнетагильские полицейские сожгли около 7 килограмм наркотиков, изъятых по завершенным уголовным делам.

В печь было отправлено 2,5 кг синтетического вещества и около 4 кг растительных наркотиков. Наркотические вещества изымались сотрудниками полиции в течение 5 последних лет.

Уничтоженные наркотики являлись уликами по 39 уголовным делам, по которым были вынесены решения. В отношении 44 обвиняемых были проведены суды, по итогам которых они получили приговор за хранение и распространение наркотических веществ. Всем было вынесено наказание в виде пребывания в колонии сроком от 3 до 14 лет.

По информации от МУ МВД «Нижнетагильское», с января 2017 года к уголовной ответственности за оборот наркотических веществ привлечено 286 человек. Прекратили свою деятельность 8 наркопритонов на территории Нижнего Тагила.

здоровье,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,наркотики,уничтожениездоровье,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,наркотики,уничтожениездоровье,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,наркотики,уничтожениездоровье,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,наркотики,уничтожение

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Наркопритон ликвидирован в поселке Старатель под Нижним Тагилом (ФОТО)
29 августа, 18:30
2 2
28-летний наркоман был задержан в поезде Екатеринбург – Нижний Тагил
28 августа, 19:30
5 4
198 потребителей наркотических веществ выявлены в Нижнем Тагиле с января по июнь 2017 года
3 августа, 07:05
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 161
Подписаться на новости