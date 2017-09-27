7 килограммов наркотиков уничтожены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нижнетагильские полицейские сожгли около 7 килограмм наркотиков, изъятых по завершенным уголовным делам.

В печь было отправлено 2,5 кг синтетического вещества и около 4 кг растительных наркотиков. Наркотические вещества изымались сотрудниками полиции в течение 5 последних лет.





Уничтоженные наркотики являлись уликами по 39 уголовным делам, по которым были вынесены решения. В отношении 44 обвиняемых были проведены суды, по итогам которых они получили приговор за хранение и распространение наркотических веществ. Всем было вынесено наказание в виде пребывания в колонии сроком от 3 до 14 лет.





По информации от МУ МВД «Нижнетагильское», с января 2017 года к уголовной ответственности за оборот наркотических веществ привлечено 286 человек. Прекратили свою деятельность 8 наркопритонов на территории Нижнего Тагила.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»