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Новости Нижнего Тагила

День открытых дверей прошёл в центре соцобслуживания Нижнего Тагила (ФОТО)

27 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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В рамках Дня пенсионеров тагильчане приняли участие в дне открытых дверей в комплексном центре соцобслуживания Ленинского района.

В мероприятии приняли участие 65 человек. Для гостей была подготовлена насыщенная программа - концерт, экскурсия, презентация и стол с угощениями.

В стенах здания специалисты пенсионного фонда консультировали граждан. В завершение мероприятия прошла небольшая фотосессия. Как рассказали организаторы, все гости остались довольны.

 


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Фото: КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила
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