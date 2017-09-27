День открытых дверей прошёл в центре соцобслуживания Нижнего Тагила (ФОТО)

В рамках Дня пенсионеров тагильчане приняли участие в дне открытых дверей в комплексном центре соцобслуживания Ленинского района.

В мероприятии приняли участие 65 человек. Для гостей была подготовлена насыщенная программа - концерт, экскурсия, презентация и стол с угощениями.





В стенах здания специалисты пенсионного фонда консультировали граждан. В завершение мероприятия прошла небольшая фотосессия. Как рассказали организаторы, все гости остались довольны.









Фото: КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила