Директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий предстанет перед судом

Известный на всю страну после внимания со стороны Владимира Путина, директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий стал подсудимым в деле о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств компании.
Как удалось установить следователям прокуратуры, Денис Кокорин оформлял фиктивные договора на поставку товара с подконтрольной фирмой и таким способом присвоил себе 4,9 млн рублей. Также в течение 2 лет он не выплачивал сотрудникам завода заработную плату.
По сообщению E1.ru, директору предприятия может грозить до 10 лет тюремного заключения. После внимания к задержкам зарплаты со стороны президента Владимира Путина рабочим выплатили 5,6 млн рублей задолженности.
Также дело о «борзом» директоре привело к череде отстранении и отставок должностных лиц в правоохранительных органах Свердловской области и повышенному вниманию следователей к случаям задержки заработной платы на предприятиях региона.
Директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий предстанет перед судом27 сентября 2017, 00:05Добавить новость
Известный на всю страну после внимания со стороны Владимира Путина, директор Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий стал подсудимым в деле о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств компании.
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