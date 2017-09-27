Еще несколько детей из школы №24 пожаловались на здоровье после работ на строительстве стадиона под Нижним Тагилом

Еще несколько школьников из учебного заведения под Нижним Тагилом пожаловались на самочувствие через несколько дней после работ на стройке стадиона школы №24 в Горноуральском. Ранее стало известно, что семиклассница, носившая ведра с землей, ушла на больничный. Сейчас по факту привлечения детей к строительству прокуратура проводит проверку.

Дело в том, что если кто-то что-то будет проверять – у девочки ОРВИ стоит диагноз. У нее болит живот, но в больнице мама не говорила об этом. У нее болит живот, у нее температура, она хромает, -- говорит мама одного из учеников школы.



Редакция TagilCity.ru пообщалась с учениками школы и их родителями. Как сообщили сами школьники, уже на следующий день после первого выхода на стройку, только в одном из классов 2 человека травмировались и 4 простудились. Заболевания учащихся, по словам собеседников редакции, связаны с подъемом тяжестей в течение длительного времени и работа в холод под дождем. Есть заболевшие и в других классах, они вышли на больничные через 2-3 дня после работ на стадионе. Однако связь заболеваний детей с работами на стадионе предстоит установить специалистам.

На некоторых уроках мы работали раза 4. И 7 и 9 классы с 15:00 до 18:00 были под дождем, на улице было очень холодно. Нас заставляли копать, таскать землю, иногда мы прибирали на стадионе. У нас полкласса на больничном, половина надорвалась, половина заболела. Мы с подругой копали землю и растаскивали по откосам. Домой нас должны были отпустить в 17:30,но почему то отпустили в 18:00. Земля на откосах, это всё сделали мы. Один 7 класс, н ам никто не помогал. Рабочие постоянно куда-то уходили, и нам приходилось в ведро самим накопать земли, потом её рассыпать по откосам, -- рассказали ученики школы.

Информация о наличии в школе трудового отряда, о существовании которого ничего не могли пояснить ни учащиеся, ни их родители, подтвердилась в следующем: в школе №24 действительно есть трудовой отряд, в его состав, по словам собеседников редакции, входят 4 человека. Остальные учащиеся не имеют к нему отношения. Ранее директор школы Татьяна Заостровных в телефонной беседе с журналистом TagilCity.ru сообщила, что работы выполнял трудовой отряд и дети работали всего один день.

Как рассказывает родитель одного из учащихся школы, маме девушке, получившей заболевание органов брюшной полости, настоятельно посоветовали оформить недуг как ОРВИ.

, - поделилась жительница поселка Горноуральский. У девочки болит живот и она хромает, помимо всего, она простудилась во время дождливой погоды на стадионе, но на больничном после «беседы» находится с ОРВИ

Родители учащихся рассказали редакции TagilCity.ru, что основные работы, связанные с подъемом тяжестей, пришлись на старшеклассников школы – 10 и 11 классы.

Один из родителей рассказал редакции, что в школе 26 сентября, на следующий день после публикации материала на TagilCity.ru, был «разбор полетов». И школьники, которые активно делились информацией о происходящем на строительстве стадиона, через какое-то время начали смягчать свои высказывания.





Не знаю, почему все так боятся директора. Я например не боюсь. Все боятся наверно, что оценки плохие будут , - изначально делилась в беседе школьница.



Однако через несколько часов она дополнила отзыв о Татьяне Заостровных и положительными фактами, рассказав о заботе о детях и иных достижениях руководителя школы:





Директор у нас так-то хороший. Она всегда для нас старается, праздники нам разные делает. Это мы первый раз работали, нас никогда не заставляли. Да и на стадионе что-то делать нас тоже не заставляли, кто не хотел идти - не приходили. Мы только на откосах землю разнесли и всё. Директор правда хорошая.

Юрист по вопросам трудового права в Нижнем Тагиле проинформировал редакцию TagilCity.ru о правовых аспектах привлечения детского труда.

Вопрос сложный, во всем, что касается привлечения детского труда в образовательном учреждении. Согласно нормативно-правовым актам, несовершеннолетний, приняв решение оказать добровольное посильное содействие, например, в ремонтных работах, проводимых в школе, обязан предоставить письменное согласие родителей. При этом, работа не должна навредить его здоровью. Не разрешается привлекать детей к работам, где присутствует тяжелый физический труд и может быть нанесен вред здоровью , - сообщил юрист по вопросам трудового права Владимир.



На данный момент ведется проверка и специалистам предстоит выяснить правомерность привлечения детей к подобным работам. Как сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Пригородного района, ее сотрудникам теперь предстоит дать оценку произошедшему, а также выяснить, были ли переведены бюджетные средства подрядчикам. Напомним, строительством стадиона у школы №24 в Горноуральском поселке занималась строительная компания «Березит». Стоимость работ по контракту оценена в 15,996 миллионов рублей.