Личные вещи погибшего в годы ВОВ отца переданы жителю Нижнего Тагила (ФОТО)

Тагильчанин Леонид Цыпкин посетил поселок Кромы, где перезахоронили останки его отца.

Красноармеец Гаврила Николаевич Цыпкин был участником ВОВ. С войны он не вернулся. Его останки были обнаружены в Ельнинском районе Смоленской области в ходе раскопок.

После опознания, погибшего солдата отправили на его родину - в поселок Кромы Орловской области. Там его перезахоронили.

На митинг Памяти прибыл сын солдата – ныне житель Нижнего Тагила Леонид Цыпкин. На мероприятии ему передали личные вещи его отца, которые были найдены в ходе раскопок, сообщает «Портал Орловской области».

Фото: Портал Орловской области