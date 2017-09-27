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Новости Нижнего Тагила

Личные вещи погибшего в годы ВОВ отца переданы жителю Нижнего Тагила (ФОТО)

27 сентября 2017, 16:30Добавить новость
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Тагильчанин Леонид Цыпкин посетил поселок Кромы, где перезахоронили останки его отца.

Красноармеец Гаврила Николаевич Цыпкин был участником ВОВ. С войны он не вернулся. Его останки были обнаружены в Ельнинском районе Смоленской области в ходе раскопок.

 

После опознания, погибшего солдата отправили на его родину - в поселок Кромы Орловской области. Там его перезахоронили.

 

На митинг Памяти прибыл сын солдата – ныне житель Нижнего Тагила Леонид Цыпкин. На мероприятии ему передали личные вещи его отца, которые были найдены в ходе раскопок, сообщает «Портал Орловской области».

 

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Фото: Портал Орловской области
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