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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в изнасиловании мужчина будет проверен полицией Красноуфимска (ФОТО)

27 сентября 2017, 23:40Добавить новость
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Подозреваемый в изнасиловании двух школьниц мужчина проверяется полицией Красноуфимска на причастность к совершению других преступлений.

27 сентября в Красноуфимске изнасиловали двух школьниц. Полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении девочек 15 и 17 лет.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, задержанный проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Сотрудники полиции обратились к жителям города и области с просьбой сообщить любую информацию о правонарушениях, которые мог совершить подозреваемый.

Информацию на гарантии анонимности можно сообщать по номерам: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная часть МО МВД России «Красноуфимский»).


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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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