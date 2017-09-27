Подозреваемый в изнасиловании мужчина будет проверен полицией Красноуфимска (ФОТО)

27 сентября в Красноуфимске изнасиловали двух школьниц. Полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении девочек 15 и 17 лет.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, задержанный проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Сотрудники полиции обратились к жителям города и области с просьбой сообщить любую информацию о правонарушениях, которые мог совершить подозреваемый.



Информацию на гарантии анонимности можно сообщать по номерам: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная часть МО МВД России «Красноуфимский»).

Фото: СУ СК России по Свердловской области