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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура проверит факт строительства школьниками стадиона под Нижним Тагилом

27 сентября 2017, 16:00Добавить новость
Нижний Тагил,школа №24,строительство,стадион,прокуратура,проверка,травма,школьники,Татьяна Заостровных

По факту привлечения школьников к строительству стадиона пригородной прокуратурой проводится проверка.

На стройку спортивного объекта учащиеся ходили вместо уроков труда и физкультуры. Напомним, что после стройки ученица седьмого класса ушла на больничный.

 

По данному факту пригородной прокуратурой проводится проверка учебного заведения. Работы по возведению стадиона были возложены на строительную компанию «Березит».

 

Сотрудники прокуратуры проверят, были ли перечислены компании средства на строительство объекта, а также дадут правовую оценку действиям директора школы №24 Татьяны Заостровных.

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