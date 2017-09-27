Свердловский фельдшер купил диплом врача, подделал трудовую и уехал работать в Курган

В Курганской области завели уголовное дело на бывшего работника ФАПа Свердловской области.

Мужчина был уволен с предыдущего места работы за прогулы. Тогда он купил диплом о высшем образовании, подделал трудовую книжку и уехал работать в Курган, пишет Ура.ру.





Стоит отметить, что на новой работе мужчина добился успехов и из участкового врача стал главой районной больницы.





Каким образом был раскрыт обман – умалчивается. Однако известно, что сейчас врач отстранен от работы, на него заведено уголовное дело.