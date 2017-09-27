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Новости Нижнего Тагила

Свердловский фельдшер купил диплом врача, подделал трудовую и уехал работать в Курган

27 сентября 2017, 12:30Добавить новость
Свердловская область,уголовное дело,Курган,диплом,подделка,мошенничество,врач,медицина

В Курганской области завели уголовное дело на бывшего работника ФАПа Свердловской области.

Мужчина был уволен с предыдущего места работы за прогулы. Тогда он купил диплом о высшем образовании, подделал трудовую книжку и уехал работать в Курган, пишет Ура.ру.

Стоит отметить, что на новой работе мужчина добился успехов и из участкового врача стал главой районной больницы.

Каким образом был раскрыт обман – умалчивается. Однако известно, что сейчас врач отстранен от работы, на него заведено уголовное дело

 
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