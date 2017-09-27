Житель Нижнего Тагила добивается освещения бесхозного корта на Старателе (ФОТО)

Тагильчанин больше года добивается освещения для детского корта. Ни одна служба не взялась за решение проблемы: площадка оказалась бесхозной.

В 2016 году в поселке Старатель проводились работы по установке опор освещения. Житель Старателя Сергей попросил городские службы обеспечить электроосвещением детский корт на улице Академика Паленова.

Корт очень старый, но популярный среди молодежи. Там и ворота футбольные есть, и кольца баскетбольные. Дети любят эту площадку. Я попросил «Городской контроль» провести там свет, -- рассказал журналисту TagilCity.ru житель Старателя Сергей.



Мужчине отказали в просьбе, аргументируя это тем, что корт не входит в программу благоустройства.

Работы по строительству линий наружного освещения предусмотрены только на автомобильных дорогах, проезжих частях улиц, к учреждениям социальной сферы. Освещение данного объекта не предусмотрено условиями настоящего контракта, -- ответили Сергею в «Городском контроле».

По словам волонтера, новые опоры установили в 15 метрах от площадки. Фонарный свет направили в сторону дороги и площадка продолжала пустовать в темноте.





На новых опорах установили свет в сторону проезжей части. Хотя корт в 15 метрах от фонарей. Дети годами играют там до глубокой осени. Темнеет рано и они вынуждены расходиться по домам. На Старателе мало развлечений и район считается неблагоприятным, -- поделился Сергей.



Корт посещают не только любители спортивных игр. Местная молодежь прогуливается там, потому что рядом нет других площадок.

Мы собираемся там с друзьями. Где нам еще собираться? Нам бы хотелось, чтобы там был свет. Это наше любимое место, -- рассказал местный житель Игорь.



В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила сообщили, что корт на балансе администрации муниципалитета не числится. О том, что площадка бесхозная журналисту, подтвердили и в управляющей компании.