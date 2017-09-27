| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила добивается освещения бесхозного корта на Старателе (ФОТО)

27 сентября 2017, 19:25Добавить новость
дети,Нижний Тагил,спорт,Старатель,корт,спортивная площадка,футбол,освещение

Тагильчанин больше года добивается освещения для детского корта. Ни одна служба не взялась за решение проблемы: площадка оказалась бесхозной.

В 2016 году в поселке Старатель проводились работы по установке опор освещения. Житель Старателя Сергей попросил городские службы обеспечить электроосвещением детский корт на улице Академика Паленова.

 

Корт очень старый, но популярный среди молодежи. Там и ворота футбольные есть, и кольца баскетбольные. Дети любят эту площадку. Я попросил «Городской контроль» провести там свет, -- рассказал журналисту TagilCity.ru житель Старателя Сергей.

 

дети,Нижний Тагил,спорт,Старатель,корт,спортивная площадка,футбол,освещение


Мужчине отказали в просьбе, аргументируя это тем, что корт не входит в программу благоустройства. 

 

Работы по строительству линий наружного освещения предусмотрены только на автомобильных дорогах, проезжих частях улиц, к учреждениям социальной сферы. Освещение данного объекта не предусмотрено условиями настоящего контракта, -- ответили Сергею в «Городском контроле».

 

По словам волонтера, новые опоры установили в 15 метрах от площадки. Фонарный свет направили в сторону дороги и площадка продолжала пустовать в темноте.

дети,Нижний Тагил,спорт,Старатель,корт,спортивная площадка,футбол,освещение

 

На новых опорах установили свет в сторону проезжей части. Хотя корт в 15 метрах от фонарей. Дети годами играют там до глубокой осени. Темнеет рано и они вынуждены расходиться по домам. На Старателе мало развлечений и район считается неблагоприятным, -- поделился Сергей.


Корт посещают не только любители спортивных игр. Местная молодежь прогуливается там, потому что рядом нет других площадок.

 

Мы собираемся там с друзьями. Где нам еще собираться? Нам бы хотелось, чтобы там был свет. Это наше любимое место, -- рассказал местный житель Игорь.

 

дети,Нижний Тагил,спорт,Старатель,корт,спортивная площадка,футбол,освещение


В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила сообщили, что корт на балансе администрации муниципалитета не числится. О том, что площадка бесхозная журналисту, подтвердили и в управляющей компании.

 

Скорее всего, корт бесхозный. Кто должен следить за состоянием объекта и оплачивать электроэнергию, неизвестно, -- сообщили в управляющей компании «Теплотехник-НТ».

© Камила Мориак, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Футболист нижнетагильского «Уральца» Владимир Самойлов ушёл из жизни в прошлый понедельник
10 июля, 19:35
0 0
Тагильские баскетболистки заняли 3 место на Первенстве Свердловской области (ФОТО)
23 сентября, 09:15
2 1
Тагильский полигон «Старатель» станет основной площадкой для соревнований по стрельбе
13 сентября, 00:05
4 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 167
Подписаться на новости