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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане жалуются на низкую температуру батарей на Вагонке

27 сентября 2017, 09:30Добавить новость
Вагонка,город,нарушение,Нижний Тагил,Носов,проверка,Россия,Свердловская область,УВЗ,Дзержинский район,отопление
В мэрии Нижнего Тагила на рабочем совещании обсудили начало отопительного сезона на Вагонке.

В администрацию города поступают жалобы от местных жителей на проблемы с теплом. В частности, в микрорайоне Пихтовые горы температура теплоносителя не имеет достаточной температуры, передает пресс-служа мэрии. Представители ответственных коммунальных служб обещали исправить ситуацию, подняв температуру на выходе с предприятия.

Мэр города Сергей Носов отметил:

 

Сегодня мы должны обратить самое серьезное внимание на качество теплоснабжения в Дзержинском районе, потому что технические параметры должны выдерживаться в течение всего отопительного сезона, - отметил мэр. - Обращаю внимание, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле прокуратуры. Руководители всех предприятий и служб, задействованных в данном процессе, от УВЗ и конкурсного управляющего Горэнерго, до главы района и директоров управляющих компаний, должны обеспечить безаварийную подачу тепла жителям Вагонки до конца отопительного сезона.

 
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