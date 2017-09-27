Тагильчане жалуются на низкую температуру батарей на Вагонке

В администрацию города поступают жалобы от местных жителей на проблемы с теплом. В частности, в микрорайоне Пихтовые горы температура теплоносителя не имеет достаточной температуры, передает пресс-служа мэрии. Представители ответственных коммунальных служб обещали исправить ситуацию, подняв температуру на выходе с предприятия.





Мэр города Сергей Носов отметил:

Сегодня мы должны обратить самое серьезное внимание на качество теплоснабжения в Дзержинском районе, потому что технические параметры должны выдерживаться в течение всего отопительного сезона, - отметил мэр. - Обращаю внимание, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле прокуратуры. Руководители всех предприятий и служб, задействованных в данном процессе, от УВЗ и конкурсного управляющего Горэнерго, до главы района и директоров управляющих компаний, должны обеспечить безаварийную подачу тепла жителям Вагонки до конца отопительного сезона.