| регистрация
Новости Нижнего Тагила

90 человек были эвакуированы из ЦГБ №1 в Екатеринбурге из-за задымления (ФОТО)

28 февраля 2017, 08:10Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область
В ЦГБ №1 в Екатеринбурге накануне произошло короткое замыкание электрощита. По этой причине дымом оказались затянуты шестой и седьмой этажы лечебного учреждения.

Сотрудники больницы начали эвакуацию еще до приезда пожарных расчетов, пишет E1.ru. Силами врачей и медсестер были эвакуированы пациенты из терапии. Сообщается, что всего было выведено из здания 82 пациента, восемь из которых – лежачие больные. Еще восемь человек – сотрудники ЦГБ №1.

В ЧС никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны после проверки проветрили помещения и разрешили эвакуированным вернуться в здание. На место, добавим, выезжали 17 пожарных на пяти спецмашинах.

больница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская областьбольница,город,Екатеринбург,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Автомобиль со спящим водителем внутри загорелся в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 23 января, 08:40
Ювелирный салон сгорел в Екатеринбурге (ФОТО) 8 декабря 2016, 09:10
Спасенный из пожара под Алапаевском пенсионер умер на руках медиков от отравления продуктами горения 26 февраля, 10:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 8
Подписаться на новости