Почти 50 юных талантов получили призы и подарки на литературном конкурсе «Зимние фантазии» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле завершился детский литературный конкурс «Зимние фантазии», организованный Арт-студией «Красная ворона» и детско-юношеской библиотекой города.

Впервые в Нижнем Тагиле появится номер журнала «Красная ворона». Он выйдет 5 марта. В нем будут опубликованы некоторые работы победителей.





Фото: МБУК "ЦГБ"