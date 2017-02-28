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Новости Нижнего Тагила

Почти 50 юных талантов получили призы и подарки на литературном конкурсе «Зимние фантазии» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 февраля 2017, 13:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершился детский литературный конкурс «Зимние фантазии», организованный Арт-студией «Красная ворона» и детско-юношеской библиотекой города.  26 февраля в здании городской библиотеки №1 собрались участники конкурса «Зимние фантазии». Он проходил в Нижнем Тагиле с 15 ноября 2016 года по 15 января 2017 года. 150 юных тагильчан в возрасте от 5 до 12 лет приняли в нем участие. 

На конкурс были представлены сказки, проза, поэзия на зимнюю тему. Профессиональные литераторы, журналисты и сотрудники СМИ оценивали детские конкурсные работы. В принятии решения принимали участие и учредители городского мероприятия. 

Оценивались многие факторы: выдержанность заданной темы, грамотность, стиль, оригинальность и индивидуальность автора. В результате обсуждения жюри определило победителей в 3-х возрастных группах в 3-м заданных номинациях. 

По итогам конкурса было вручено 48 дипломов победителей и лауреатов. Помимо этого, победители получили сертификаты на творческие мастер-классы в различных студиях Нижнего Тагила

Впервые в Нижнем Тагиле появится номер журнала «Красная ворона». Он выйдет 5 марта. В нем будут опубликованы некоторые работы победителей. 
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Фото: МБУК "ЦГБ"
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