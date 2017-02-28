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Рабочие убирали снег с крыши многоэтажки в Екатеринбурге с пивом в руках и без страховки (ВИДЕО)

28 февраля 2017, 16:35Добавить новость
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Житель уральской столицы снял видео и поделился им с редакцией Е1.RU. В ролике показано, как коммунальные рабочие с пивом и без страховки убирают снег с крыши дома.  В районе Сортировки екатеринбуржец наблюдал за тем, как рабочие управляющей компании осуществляли уборку снега с крыши 3-этажного дома. Весело, с пивом в руках, без страховочных приспособлений они сбрасывали снег прямо перед входом в подъезд. 

При этом территория, прилегающая к подъезду, не была огорожена. А это означает, что человеку, вышедшему в это время из подъезда вполне может на голову упасть снег. 

Как утверждает автор видеозаписи, он видел пиво, и даже его название, но из-за плохого качества ролика, этого не видно. Зато прекрасно видно, куда рабочие сбрасывают снег – прямо перед подъездом. 

В управляющей компании, просмотрев видеозапись, заверили, что пива у работников быть не может. При этом отметили, что правила безопасности были соблюдены: страховка у них есть, а внизу стоит человек, который предупреждает входящих и выходящих людей о проводимой уборке снега на крыше. Также пообещали направить ревизора для проверки поступившей информации.

Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
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