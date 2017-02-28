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Новости Нижнего Тагила

Самая прекрасная самка Екатеринбургского зоопарка будет определена зрительским голосованием

28 февраля 2017, 12:00Добавить новость
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В Екатеринбургском зоопарке, уже по сложившейся традиции, выберут самую красивую самку. На звание «Зоомисс-2017» претендуют пять кандидаток. Зоомисс текущего года могут стать: древолаз Дендра, харза Герда, бахромчатая черепаха Хелиса, зеленокрылый ара Зара и макак Селена.

«Это сделано для установления справедливого биологического равенства и привлечения внимания к тем питомцам зоопарка, с которыми жители города не так хорошо знакомы. Отдать свой голос за понравившуюся кандидатуру можно на официальном сайте зоопарка – в режиме онлайн до 6 марта», – рассказал Е1.ru начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков.

Итоги станут известны 7 марта, а в Международный женский день всех гостей зоопарка ждет праздничная программа и награждение Зоомисс, сообщается на официальном сайте Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, ко Дню защитника Отечества в зоопарке выбирали «Зоомистера-2017».

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