Шесть домов отключат от центрального отопления под Нижним Тагилом в конце весны: жители просят помощи

Шесть частных домов находятся в Черноисточинске на улицах Юбилейная и Гоголя. О том, что они скоро могут лишиться услуги центрального отопления, жители домов узнали случайно:

Наши дома отапливаются от центрального отопления. От третьих лиц мы узнали о том, что без нас было проведено собрание, на котором было вынесено решение об отключении нас от отопления. Нас на собрание не вызывали, -- рассказала редакции портала TagilCity.ru Анна, жительница одного из этих домов.

Инициатором отключения домов от отопления стал, по словам Анны, предприниматель, который взял в аренду расположенный поблизости участок земли. Он выступил против того, чтобы по его земле проходили линии отопления:

Рядом с нами есть большой земельный участок с разрушенной баней. Его арендует предприниматель, которому не нравится, что через его участок проходят системы отопления. Тем летом, когда он только его арендовал, мы предложили ему вынести отопление за границы участка, а мы бы протянули его к нашим домам. Тогда он был согласен, а теперь получается вот такая ситуация, -- описала развитие ситуации женщина.

Взамен центрального отопления жильцам было предложено оборудовать в домах электрические котлы, однако это решение их не устраивает по ряду причин:

Мы с супругом в шесть утра уезжаем на работу, в семь приезжаем. А если это зима, −40, в помещение с детьми нельзя будет зайти. А оставлять включенными конвекторы, чтобы не дай бог случился пожар, тоже не вариант. Ещё у нас свет частенько отключают часов на пять-шесть, -- закончила свой рассказ Анна.



В администрации Горноуральского городского округа сообщили, что не могут положительно повлиять на ситуацию по причинам как юридическим, так и экономическим:

Там очень старая ветка теплоснабжения, построенная хозспособом. То есть люди самостоятельно построили её на частных территориях. На балансе она ни у кого не находится, поэтому её ремонт, замена или содержание нецелесообразны и юридически несостоятельны, -- пояснил нюансы ситуации заместитель главы администрации округа по ЖКХ Андрей Гебень.

Времени на благополучное решение проблемы у жильцов осталось мало. С завершением отопительного сезона трубы будут демонтированы.