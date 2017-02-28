| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Владислав Третьяк посетил хоккейный турнир для детей из социально-реабилитационных центров Свердловской области (ФОТО)

28 февраля 2017, 09:30Добавить новость
Свердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккей
В прошедшие выходные в Свердловской области прошел ряд мероприятий для воспитанников социально-реабилитационных центров. Так, в Реже в «Социально-реабилитационном центр для несовершеннолетних» прошел праздничный концерт и «Веселые старты», приуроченные к Дню защитника Отечества. Также ребята смогли ознакомиться с видами оружия, используемого в работе полицейскими.
 
В селе Курганово состоялся хоккейный турнир, в нем приняли участие дети из Камышловского, Сысертского районов и из Первоуральска. Все участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность пообщаться и сделать фотографии на память с легендой советского хоккея Владиславом Третьяком.
 
Все мероприятия очень порадовали ребят и подарили им запас позитивных эмоций, отмечает СК по Свердловской области.
Свердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккейСвердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккейСвердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккейСвердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккейСвердловская область,дети,отдых,досуг,реабилитационный центр,воспитанники,благотворительность,хоккей
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
560 школьников отдохнут в осенние каникулы за городом, в лагерях дневного пребывания в Нижнем Тагиле – более 1 000 детей 10 октября 2016, 17:40
Пожарные Нижнего Тагила провели эвакуацию в детском лагере (ФОТО) 16 июля 2016, 11:00
Руководитель детского благотворительного фонда из Екатеринбурга подозревается в изнасиловании семиклассницы 23 февраля, 09:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 18
Подписаться на новости