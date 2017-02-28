Зарубивший двух жителей Нижнего Тагила гражданин Узбекистана отправлен под суд за превышение пределов допустимой самообороны и убийство

Зарубивший двух жителей Нижнего Тагила гражданин Узбекистана отправлен под суд за превышение пределов допустимой самообороны и убийство28 февраля 2017, 18:25Добавить новость
Стали известны новые подробности убийства в коллективном саду УВЗ №5 в Нижнем Тагиле. Напомним, гражданин Узбекистана во время распития алкогольных напитков убил топором хозяина садового домика и его подругу. Выяснилось, что за топор иностранец схватился в целях самозащиты.
Кровавое убийство произошло ещё летом 2016 года. Следователи закончили все необходимые проверки и передали дело в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину:
В ходе конфликта хозяин домика замахнулся на обвиняемого топором, угрожая расправой. Обвиняемый тоже вооружился топором и нанёс оппоненту удар. Спустя некоторое время в комнату зашла женщина, которая стала оскорблять иностранца. Разозлившись, обвиняемый также нанёс ей несколько рубленых ран. Оба потерпевших скончались, --рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.
На территории РФ и конкретно в Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана находился на вполне законных основаниях — у него был оформлен временный вид на жительство. За превышение пределов допустимой самообороны и убийство ему грозит порядка 17 лет тюрьмы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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