Зарубивший двух жителей Нижнего Тагила гражданин Узбекистана отправлен под суд за превышение пределов допустимой самообороны и убийство

Кровавое убийство произошло ещё летом 2016 года. Следователи закончили все необходимые проверки и передали дело в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину:

В ходе конфликта хозяин домика замахнулся на обвиняемого топором, угрожая расправой. Обвиняемый тоже вооружился топором и нанёс оппоненту удар. Спустя некоторое время в комнату зашла женщина, которая стала оскорблять иностранца. Разозлившись, обвиняемый также нанёс ей несколько рубленых ран. Оба потерпевших скончались, --рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.

На территории РФ и конкретно в Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана находился на вполне законных основаниях — у него был оформлен временный вид на жительство. За превышение пределов допустимой самообороны и убийство ему грозит порядка 17 лет тюрьмы.