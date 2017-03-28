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Новости Нижнего Тагила

Деньги на горячее водоснабжение и ремонт забора в школе Екатеринбурга выделены только после вмешательства прокуратуры

28 марта 2017, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,прокуратура,школа,ремонт,деньги,финансирование,горячая вода
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства об образовательной деятельности и санитарного законодательства в ОУ «Екатеринбургская школа №1», реализующей адаптивные программы образования. Установлено: школа ограждена забором, в котором нарушена целостность элементов ограждения, в здании отсутствует централизованное горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Все вышеуказанное нарушает нормы СанПиН.
 
Прокуратура инициировала судебное слушание, в ходе которого было принято решение дать образовательному учреждению шесть месяцев на устранение недочетов. Обеспечить финансирование в размере, необходимом для устранения нарушений, обязали Министерство образования Свердловской области.
 
Министерство образования своевременно отреагировало на судебное решение и выделило ОУ «Екатеринбургская школа №1» более 1 млн руб. Прокуратура будет держать на контроле ход работ. 
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