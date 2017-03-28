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Новости Нижнего Тагила

Детский сад не может открыться в Свердловской области из-за бюрократической волокиты

28 марта 2017, 08:30Добавить новость
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В свердловском посёлке Махнёво больше года не может открыться детский сад. Здание было торжественно презентовано, однако до сих пор не заработало, несмотря на наличие необходимой мебели, игрушек и не распакованного постельного белья.

Путевку в садик получили более сотни детей, однако до сих пор родители вынуждены сидеть с ними дома, поскольку мест в других дошкольных учреждениях нет.

Такая задержка, сообщает ОТР, происходит из-за бюрократической волокиты. Всё дело в том, что муниципальные чиновники не могут открыть учреждение из-за отсутствия нужных документов на оформление лицензии. Ситуация должна сдвинуться с места, когда министерство управления имуществом передаст здание муниципалитету.

После публикаций в СМИ за дело взялась прокуратура региона. По требованию ведомства министерство госимущества пообещало в скором времени закончить передачу детского садика городу.

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