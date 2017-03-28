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Новости Нижнего Тагила

Инженер-технолог Андрей Пестов избран новым председателем совета молодых специалистов Уралвагонзавода (ФОТО)

28 марта 2017, 15:35Добавить новость
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На нижнетагильском предприятии УВЗ утвержден список нового состава совета молодых специалистов, избран его председатель.  Во Дворце культуры имени Окунева прошло отчетно-выборное собрание совета молодых специалистов Уралвагонзавода.

Члены совета отчитались о проделанной работе за последние два года, избрали нового председателя, которым стал инженер-технолог технологического института Андрей Пестов. 

В настоящее время в совете молодых специалистов нижнетагильского предприятия состоит 142 человека. Одним из главных направлений работы совета является организация обучения и стажировки принятых на УВЗ выпускников. 

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Только за два последние года в «Школе молодых специалистов» прошли обучение 109 человек, проведено две научно-практических конференции, 96 человек приняли участие в профессиональных конкурсах. 25 молодых специалистов УВЗ получили звание «Лауреата премии генерального директора». 

В своем докладе начальник отдела обучения персонала Светлана Климан отметила, что Уралвагонзавод уделяет большое внимание вопросу корпоративного образования. Только в 2016 году предприятие выделило 44,8 млн рублей на профессиональное обучение молодых кадров. 

На собрании также выступили Андрей Копытов, начальник отдела кадров, и Ярослав Рыдлевский, заместитель главного инженера по технологии и развитию производства.
© TagilCity.ru
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