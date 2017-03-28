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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница полиции Алапаевска оправдана по обвинению в халатности: она не виновата в изнасиловании несовершеннолетней

28 марта 2017, 08:40Добавить новость
город,дети,насилие,полиция,происшествие,ребенок,Свердловская область,суд,школьники,Алапаевск
В Алапаевске оправдательный приговор получила капитан полиции, которую обвиняли в халатности, повлекшей изнасилование школьницы.

Разбирательство по данному делу закончилось в сентябре 2016 года, тогда суд вынес обвинительный приговор. По материалам дела известно, что несовершеннолетняя девушка была изнасилована и ограблена отцом и дедом. Ранее семья была поставлена на учет в управлении социальной политики и другие органы, поэтому о социально-опасном положении было известно.

На сегодняшний день сотрудница отдела по делам несовершеннолетних оправдана, пишет Политсовет. В её действиях не нашли состава преступления. Женщина 1977 года рождения продолжит работу на ранее занимаемой должности.

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