Сотрудница полиции Алапаевска оправдана по обвинению в халатности: она не виновата в изнасиловании несовершеннолетней

Разбирательство по данному делу закончилось в сентябре 2016 года, тогда суд вынес обвинительный приговор. По материалам дела известно, что несовершеннолетняя девушка была изнасилована и ограблена отцом и дедом. Ранее семья была поставлена на учет в управлении социальной политики и другие органы, поэтому о социально-опасном положении было известно.



На сегодняшний день сотрудница отдела по делам несовершеннолетних оправдана, пишет Политсовет. В её действиях не нашли состава преступления. Женщина 1977 года рождения продолжит работу на ранее занимаемой должности.