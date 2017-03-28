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Новости Нижнего Тагила

УК Нижней Салды манипулируют муниципалитетом: администрация Нижнего Тагила поможет в проведении экспертизы

28 марта 2017, 08:50Добавить новость
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Специалисты мэрии Нижнего Тагила помогут администрации Нижней Салды разобраться в решении проблем в сфере ЖКХ, передает пресс-служба администрации. Дело в том, что в городе руководители управляющих компаний незаконно пытаются поднять тарифы на содержание жилья до необходимых им норм.

Пользуясь прорехами в законодательстве, директора управляющих организаций манипулируют муниципалитетом, уверена мэр Елена Матвеева. Так, она уже не в первый раз обращается за помощью к Нижнему Тагилу. Глава Салды уверена, что у соседствующего муниципалитета есть большой опыт в решении подобных вопросов.

 

Мы не первый раз обращаемся к вашему мэру за помощью и всегда ее получаем, - отметила Елена Матвеева. - Не секрет, что в небольших муниципалитетах кадровый голод. У Нижнего Тагила богатый опыт в решении вопросов ЖКХ. Его часто ставят в пример в выстраивании отношений с управляющими компаниями и проведении расчетов за услуги ЖКХ. Надеюсь, что и в этот раз мы получим высококвалифицированную помощь от ваших специалистов.


Мэр Сергей Носов, в свою очередь, уже дал поручение своим подчиненным оказать всю необходимую помощь в проведении качественной экспертизы. По его словам, проблематику сферы ЖКХ необходимо решать на уровне региона.

 

К нам едут за поддержкой, и мы не можем отказать, так как это проблемы, которые нельзя решить в одиночку. Могу добавить, что раз проблематика общая, значит, ее нужно решать на законодательном уровне. Это необходимо делать на уровне региона, -- сказал глава Нижнего Тагила.

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