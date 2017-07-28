Чиновник из Сысерти получил 3 года лишения свободы за раздачу друзьям земельных участков общей стоимостью 17 миллионов рублей

Следствием было установлено, что в период с января по сентябрь 2013 года подсудимый 10 раз совершал должностные преступления. Он осуществлял подложные выписки, по которым ряд граждан получили права на различные земельные участки. Как сообщает следственное управление СК России по Свердловской области, среди граждан были близкие знакомые главы сельской администрации и его отец. За 9 месяцев противоправных действий подсудимый причинил Сысертскому городскому округу вред на сумму более 17 миллионов рублей.



После начала следствия подсудимый, пользуясь должностью первого заместителя главы городского округа, пытался препятствовать расследованию. После рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил бывшему чиновнику 3 года заключения в колонии-поселении. Также в течение 2 лет подсудимый не сможет занимать должности в органах власти.