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Новости Нижнего Тагила

Хельсинкские правозащитники высоко оценили работу нижнетагильских полицейских

28 июля 2017, 14:30Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,полиция,проверка,Свердловская область,МВД

На совещании с Сергеем Носовым обсуждались результаты проверки деятельности нижнетагильских отделений полиции представителями правозащитных организаций из Хельсинки.

В июле деятельность подразделений нижнетагильского отделения МВД проверяли правозащитники международной Хельсинкской группы. О том, как прошел визит, рассказал Сергею Носову начальник отдела полиции № 21 Поживильковский Дмитрий Игоревич.

По его словам, проверке был подвергнут целый ряд подразделений полиции, в том числе и опорные пункты. Внимание проверяющих было обращено не только на условия содержания задержанных и арестованных, но и на саму организацию работы участковых при предоставлении населению государственных услуг.

 

Правозащитники отметили высокий уровень работы, а также доступность полиции для жителей города и актуальность предлагаемых услуг. Отмечены меры, принимаемые ранее по организации безопасности города как имеющие стабильный результат, -- подчеркнул начальник ОП № 21 Дмитрий Игоревич.


В июле на территории города было проведено 7 массовых мероприятий, где находилось около 4500 человек. На обеспечение безопасности граждан и правопорядка при этом привлекалось 136 сотрудников полиции. На август также подготовлен ряд мер, направленных на обеспечение охраны порядка при проведении массовых мероприятий.

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