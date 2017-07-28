8 млн рублей «занял» у своих любовниц житель Екатеринбурга и исчез в неизвестном направлении

26-летний Евгений, установщик мебели, познакомился с одной из своих клиенток – Алиной – благодаря подруге. Та, в свою очередь, встречалась с этим молодым человеком несколько лет назад. Евгений обустроил Алине квартиру, делал мебель её отцу и казался вполне ответственным человеком.
Однажды Евгений попросил Алину дать ему в долг 3,8 млн рублей, якобы на строительство дороги по тендеру, который выиграли его отец и дядя.
Когда договор был просрочен, девушка стала узнавать о заёмщике более подробную информацию и выяснила, что у него есть другие долги.
Так, 2,5 миллиона он задолжал своей экс-возлюбленной, еще 450 тысяч рублей в сумме – своим знакомым. И только Алина догадалась вовремя заключить договор займа под недвижимость. Больше ни у кого расписок нет.
Евгений просто перестал выходить на связь, даже через родственников найти его не удалось. Интересно, что родные не пишут заявление о пропаже, передает Rupolit. Сейчас полицейские разыскивают других пострадавших от действий мошенника.
8 млн рублей «занял» у своих любовниц житель Екатеринбурга и исчез в неизвестном направлении28 июля 2017, 07:00Добавить новость
26-летний Евгений, установщик мебели, познакомился с одной из своих клиенток – Алиной – благодаря подруге. Та, в свою очередь, встречалась с этим молодым человеком несколько лет назад. Евгений обустроил Алине квартиру, делал мебель её отцу и казался вполне ответственным человеком.
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