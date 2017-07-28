Переход от одного оператора связи к другому затянулся на месяц для районного Общества инвалидов в Нижнем Тагиле

В течение месяца руководству Дзержинского районной организации Всероссийского общества инвалидов (далее - ДРО ВОИ) не удаётся наладить связь с подопечными из-за проблем, возникших при переходе от одного оператора мобильной связи к другому в Нижнем Тагиле.

О ситуации, затруднившей работу общества инвалидов на Вагонке, рассказал журналистам TagilCity.ru председатель организации.





В июне мы приняли решение перейти от оператора связи «Мегафон» к другому. Посетили офис, заполнили бумаги. Но, увы, то возникали ошибки в документах, то необходимо было пополнить баланс. Мы сделали всё необходимое. Последний раз я посетил офис 14 июля. Мы ждали перевода в течение восьми дней, но его не произошло. У другого оператора тоже купили сим-карту и внесли на неё средства. Однако переход не происходит, -- рассказал журналистам председатель ДРО ВОИ Игорь Постоногов.



Мужчина объяснил, почему нельзя пользоваться двумя сим-картами одновременно, насколько критично сохранить старый номер.

Мы ответственны за всех инвалидов Вагонки, среди них много пожилых людей. Многие инвалиды, зная о звонках мошенников, просто не берут трубки при звонках с незнакомых номеров. Именно поэтому нам необходимо сохранить этот номер, указанный во всех наших реквизитах, чтобы поддерживать связь с подопечными, -- отметил Игорь Постоногов.



Представители «Мегафона» разъяснили, что переход от одного оператора к другому с сохранением номера требует соблюдения определённых условий:

Во-первых, если у клиента менялась фамилия, прописка или другие паспортные данные, нужно обновить эту информацию в системе оператора, у которого заключался договор на услуги связи. Данные в заявлении и системе должны совпадать на 100%. Во-вторых, погасить долг перед прежним оператором и поддерживать положительный баланс во время перехода. В-третьих, номер должен быть из того же региона, в котором осуществляется перенос.



Конкретно на задержку смены номера общества инвалидов повлияло то, что на сим-карте был отрицательный баланс.

Мы проверили номер клиента, который обратился в редакцию TagilCity.ru. Выяснилось, что он принадлежит физическому лицу, и на момент переноса номера баланс был отрицательным, поэтому технически невозможно было перевести его. Клиенту необходимо пополнить баланс и поддерживать его положительным в течение всей процедуры, -- рассказали представители пресс-службы «Мегафон» на Урале.



А пока подопечные могут звонить в ДРО ВОИ на городской номер телефона: 33-79-98.