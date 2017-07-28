В День города-2017 увеличат подсветку зданий и обеспечат безопасность тагильчан силами ОМОНа

Безопасность горожан будут обеспечивать силы Росгвардии и ОМОНа, рассказали в пресс-службе мэрии.





Глава Нижнего Тагила поручил управлению городского хозяйства согласовать парковочные места и стоянки для автотранспорта и свадебных кортежей.





График работы движения общественного транспорта будет продлен, вероятно, до двух часов ночи, чтобы людям было удобно добираться до своих домов после фейерверка.





Во время праздника в центре города будет работать 82 торговых точки на прежних местах – у КДК Современник, у Лисьей горы, в парке Бондина и на улице Горошникова. Алкоголь в центре города не будет.





Для создания и поддержания праздничной атмосферы в городе увеличат режим работы уличного освещения и праздничной подсветки зданий и цирка.