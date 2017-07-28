| регистрация
Новости Нижнего Тагила

В День города-2017 увеличат подсветку зданий и обеспечат безопасность тагильчан силами ОМОНа

28 июля 2017, 08:30Добавить новость
авто,город,Нижний Тагил,Носов,праздник,работа,Россия,Свердловская область,транспорт,день города,день города 2017
Накануне в администрации Нижнего Тагила обсудили ряд вопросов о подготовке к предстоящему Дню города-2017: безопасность, движение общественного транспорта и расположение торговых точек. Праздник, напомним, состоится 12 августа.

Безопасность горожан будут обеспечивать силы Росгвардии и ОМОНа, рассказали в пресс-службе мэрии.

Глава Нижнего Тагила поручил управлению городского хозяйства согласовать парковочные места и стоянки для автотранспорта и свадебных кортежей.

График работы движения общественного транспорта будет продлен, вероятно, до двух часов ночи, чтобы людям было удобно добираться до своих домов после фейерверка.

Во время праздника в центре города будет работать 82 торговых точки на прежних местах – у КДК Современник, у Лисьей горы, в парке Бондина и на улице Горошникова. Алкоголь в центре города не будет.

Для создания и поддержания праздничной атмосферы в городе увеличат режим работы уличного освещения и праздничной подсветки зданий и цирка.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Два человека пострадали в ДТП по дороге в Малую Лаю под Нижним Тагилом (ФОТО)
22 июля, 09:45
0 2
Благоустройство дворов Ленинского района обсудили на совещании в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 июля, 07:30
0 0
1
Семь грубых нарушений были зафиксированы за пять часов рейда на дорогах Нижнего Тагила
18 июля, 08:00
0 1
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 265
Подписаться на новости