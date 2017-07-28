Торгующие мёдом цыгане прокатили на машине 8-летнюю девочку: в Полевском объявили план «Перехват»

Сообщения о факте киднеппинга появились в соцсетях. Один из пользователей сообщал о пропаже своей 8-летней внучатой племянницы. Также он сообщил, что полиция уже занимается этим делом.



В ГУ МВД по региону, как только получили информацию, сразу же объявили план «Перехват», передает E1.ru. Начался комплекс мероприятий по установлению местоположения ребенка. Однако, рассказали в ведомстве, история закончилась быстро и благополучно. Факт кражи подтвержден не был.



Начальник пресс-службы Валерий Горелых рассказал, что за некоторое время до «пропажи» в микрорайон Полевского прибыл автомобиль, в котором находились цыгане. Они предлагали местным жителям мёд. Один из находившихся в авто попросил девочку показать, где живет их знакомый. Ребёнок без каких-либо мыслей согласился это сделать.

Как только машина исчезла, близкие забили тревогу. Водитель, прибыв на нужный адрес, отпустил малышку. Вывод из этой истории один – необходимо провести в очередной раз со своими детьми беседу о недопустимости следовать с неизвестными людьми в транспортных средствах под какими бы предлогами это ни предлагалось сделать, -- отметил Горелых.