Участились случаи возгорания свалок с мусором в Нижнем Тагиле

Пожарные Нижнего Тагила ежедневно выезжают на тушение мусорных свалок. С начала июля зафиксировано 35 случаев возгорания.

Нижнетагильские пожарные ежедневно выезжают на тушение мусора. С начала месяца уже зарегистрировано 35 подобных случаев возгорания. Горит мусор в мусоропроводах, на открытых свалках, рядом с домами, сараями, деревьями. Случаются возгорания и на лестничных площадках.

Из самых распространенных причин – непотушенные окурки или желание самостоятельно сжечь накопившийся мусор. Однако результат у таких действий редко бывает радостным – угроза жилью и здоровью людей. Важно помнить, что неаккуратные действия человека легко повлекут за собой настоящий пожар.

Для нижнетагильских пожарных самый частный вызов – тушение загоревшейся свалки. Тем самым они отвлекаются от возможных серьезных пожаров в жилых домах, где может пострадать не только имущество, но и люди. Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила призывает жителей города аккуратнее сжигать мусор на собственном участке и предупреждать администрацию города о несанкционированных свалках до их возгорания.