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Новости Нижнего Тагила

Жителям аварийных домов Кушвы и Нижней Туры предложат переехать в Нижний Тагил

28 июля 2017, 20:20Добавить новость
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Жители аварийных домов Кушвы и Нижней Туры смогут переехать в Нижний Тагил, как в уже имеющиеся дома, так и в те, которые будут построены. Решение о переезде обсуждается администрациями трёх городов.

28 июля в здании администрации Нижнего Тагила прошло совещание с участием главы города Сергеем Носовым и руководителями городских департаментов и служб. Среди поднятых вопросов также обсуждалась ситуация с аварийным жильём в городах Кушва и Нижняя Тура. Как было заявлено в ходе совещания, на данный момент администрация Нижнего Тагила ведёт переговоры о переселении жильцов, проживающих в ветхих домах этих городов.

Желающим будет предложено переехать в Нижний Тагил и поселиться, как в уже имеющихся жилых домах, так и в тех, которые на данный момент строятся. Стоимость квадратного метра в предлагаемых квартирах и юридическая сторона получения согласия от жильцов, на данный момент, прорабатываются администрациями Кушвы и Нижней Туры. Глава Нижнего Тагила подчеркнул важность подобных переговоров.

 

Если вопросы переезда будут отработаны, то это станет огромным подспорьем для развития строительной индустрии Нижнего Тагила, -- отметил Сергей Носов.

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