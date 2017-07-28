Жителям аварийных домов Кушвы и Нижней Туры предложат переехать в Нижний Тагил

28 июля в здании администрации Нижнего Тагила прошло совещание с участием главы города Сергеем Носовым и руководителями городских департаментов и служб. Среди поднятых вопросов также обсуждалась ситуация с аварийным жильём в городах Кушва и Нижняя Тура. Как было заявлено в ходе совещания, на данный момент администрация Нижнего Тагила ведёт переговоры о переселении жильцов, проживающих в ветхих домах этих городов.



Желающим будет предложено переехать в Нижний Тагил и поселиться, как в уже имеющихся жилых домах, так и в тех, которые на данный момент строятся. Стоимость квадратного метра в предлагаемых квартирах и юридическая сторона получения согласия от жильцов, на данный момент, прорабатываются администрациями Кушвы и Нижней Туры. Глава Нижнего Тагила подчеркнул важность подобных переговоров.

Если вопросы переезда будут отработаны, то это станет огромным подспорьем для развития строительной индустрии Нижнего Тагила, -- отметил Сергей Носов.