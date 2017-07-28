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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга оштрафован на 100 рублей за агрессивное поведение своей собаки

28 июля 2017, 21:20Добавить новость
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Хозяин керри-блю-терьера должен выплатить штраф в размере 100 рублей за то, что его собака напала на другого пса во время прогулки. Случай произошёл в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Житель Екатеринбурга гулял с собакой породы керри-блю-терьер. В момент, когда хозяин отвлёкся, собака напала на гулявшего рядом йоркширского терьера и нанесла ему травмы. После произошедшего хозяйка йоркширского терьера написала заявление в полицию.

В ходе разбирательства было установлено, что керри-блю-терьера выгуливали без поводка и намордника, что является нарушением правил содержания домашних животных. За это хозяина собаки оштрафовали на сумму в 100 рублей, сообщает Екатеринбург-ТВ.

Эта сумма является минимальной из тех, которые могут быть назначены в качестве штрафа за нарушение правил содержания домашних животных.

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