Житель Екатеринбурга оштрафован на 100 рублей за агрессивное поведение своей собаки

Житель Екатеринбурга гулял с собакой породы керри-блю-терьер. В момент, когда хозяин отвлёкся, собака напала на гулявшего рядом йоркширского терьера и нанесла ему травмы. После произошедшего хозяйка йоркширского терьера написала заявление в полицию.



В ходе разбирательства было установлено, что керри-блю-терьера выгуливали без поводка и намордника, что является нарушением правил содержания домашних животных. За это хозяина собаки оштрафовали на сумму в 100 рублей, сообщает Екатеринбург-ТВ.



Эта сумма является минимальной из тех, которые могут быть назначены в качестве штрафа за нарушение правил содержания домашних животных.