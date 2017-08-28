15-летний тагильчанин сбежал от матери и уехал на поезде в Нижний Новгород к отцу

24 августа на станции Пермь-2 Свердловской ж/д был задержан подросток 2002 г.р., ранее объявленный в розыск в Нижнем Тагиле.

Как сообщает «Звезда», 15-летний подросток сбежал от матери и купил билет на поезд в Нижний Новгород, где проживает его родной отец. Мама не давала согласия на поездку и обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.





Узнав, что ребенок приобрел по паспорту билет на поезд, правоохранители задержали его на станции Пермь-2.





Сейчас подросток в социально-реабилитационном центре ожидает приезда законных представителей.