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Новости Нижнего Тагила

15-летний тагильчанин сбежал от матери и уехал на поезде в Нижний Новгород к отцу

28 августа 2017, 12:00Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,розыск,Пермь,ребенок,родители,беглец,подросток

24 августа на станции Пермь-2 Свердловской ж/д был задержан подросток 2002 г.р., ранее объявленный в розыск в Нижнем Тагиле.

Как сообщает «Звезда», 15-летний подросток сбежал от матери и купил билет на поезд в Нижний Новгород, где проживает его родной отец. Мама не давала согласия на поездку и обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Узнав, что ребенок приобрел по паспорту билет на поезд, правоохранители задержали его на станции Пермь-2.

Сейчас подросток в социально-реабилитационном центре ожидает приезда законных представителей. 

 
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